Путин назначил Цивилеву статс-секретарем — замминистра обороны РФ
17:00 17.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин назначил Анну Цивилеву статс-секретарем — заместителем министра обороны РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Назначить Цивилеву Анну Евгеньевну статс-секретарем — заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности», — говорится в документе.
Ранее Анна Цивилева занимала должность заместителя министра обороны РФ.
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