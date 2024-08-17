Путин назначил Цивилеву статс-секретарем — замминистра обороны РФ

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17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин назначил Анну Цивилеву статс-секретарем — заместителем министра обороны РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Цивилеву Анну Евгеньевну статс-секретарем — заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности», — говорится в документе.

Ранее Анна Цивилева занимала должность заместителя министра обороны РФ.