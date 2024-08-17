Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили до 300 военных
17:30 17.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении до 300 военнослужащих, 31 единицу бронетехники, включая 3 танка, а также пусковую установку ЗРК «Ирис-Т». Общие потери противника за все время боевых действий в приграничье достигли 3 160 военных, сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили до 300 военнослужащих, 31 единица бронетехники, в том числе 3 танка, боевая машина пехоты, 3 бронетранспортера, 25 боевых бронированных машин, а также 8 автомобилей, пусковая установка ЗРК „Ирис-Т“, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы», — сообщили там.
По данным МО РФ, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 3 160 военнослужащих, 44 танка, 43 бронетранспортера, 24 боевые машины пехоты, 244 боевые бронированные машины, 111 автомобилей, 5 установок зенитных ракетных комплексов, 6 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 3 РСЗО HIMARS, 24 орудия полевой артиллерии и 4 станции радиоэлектронной борьбы.
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