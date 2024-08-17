0
0
9
НОВОСТИ

Эвакуация потребовалась сорвавшейся со склона туристке из Индии на Эльбрусе

18:00 17.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпинистку из Индии. Во время восхождения на высоте 5 500 м она сорвалась со склона, сообщили журналистам в региональном управлении МЧС.

«Девушка 1995 года рождения из Индии была в составе незарегистрированной группы из четырех человек. В 08:20 утра они попросили о помощи. На место незамедлительно выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. С высоты 5 300 метров девушку эвакуировали с различными травмами до поляны Азау, где передали медикам», — говорится с сообщении.

Это уже второе в Кабардино-Балкарии происшествие с альпинистами из Индии за сутки. В пятницу на высоте 5 200 метров альпинистка из этой страны сорвалась с тропы маршрута и попросила о помощи. Ее эвакуировали и передали медикам.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
5615
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
5974
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
5488
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
5682
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
5605
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
5625
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
5597
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
5618
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
5551
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
5558

Возврат к списку