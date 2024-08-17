Эвакуация потребовалась сорвавшейся со склона туристке из Индии на Эльбрусе
18:00 17.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпинистку из Индии. Во время восхождения на высоте 5 500 м она сорвалась со склона, сообщили журналистам в региональном управлении МЧС.
«Девушка 1995 года рождения из Индии была в составе незарегистрированной группы из четырех человек. В 08:20 утра они попросили о помощи. На место незамедлительно выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. С высоты 5 300 метров девушку эвакуировали с различными травмами до поляны Азау, где передали медикам», — говорится с сообщении.
Это уже второе в Кабардино-Балкарии происшествие с альпинистами из Индии за сутки. В пятницу на высоте 5 200 метров альпинистка из этой страны сорвалась с тропы маршрута и попросила о помощи. Ее эвакуировали и передали медикам.
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