Российский Бе-200 задействован в тушении пожара на юге Турции — власти

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский самолет-амфибия Бе-200 участвует в тушении крупного природного пожара в провинции Айдын на юге Турции. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства республики Ибрагим Юмаклы в эфире телеканала ТРТ Haber.

«Лесопожарные службы принимают меры для тушения пяти природных пожаров в провинциях Измир, Айдын, Мугла, Маниса и Болу. В провинции Айдын задействован арендованный тяжелый самолет-амфибия Бе-200», — сказал он.