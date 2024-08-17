ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении границы в Судже итальянскими журналистами
19:00 17.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы работавшими в Судже на территории Курской области итальянскими журналистами. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности РФ возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ) в отношении иностранных журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, незаконно пересекших государственную границу Российской Федерации и осуществивших видеосъемку на территории н. п. Суджа Курской области», — сообщили в ЦОС.
«Также проводится правовая оценка распространенных в СМИ материалов, свидетельствующих о нахождении на территории российского пункта пропуска „Суджа“ иностранного корреспондента (журналист Си-Эн-Эн — прим. ТАСС) Ника Пейтона Уолша, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили в ЦОС.
Ответственность по ч. 3 ст. 322 УК РФ предусматривает наказание от штрафа в размере до 300 тыс. рублей до лишения свободы на срок до четырех лет.
Ранее репортаж итальянских журналисток из Суджи вышел на итальянском канале TG1. Также в телеграм-каналах появилась информация, что журналист CNN Ник Пейтон Уолш снял репортаж с пограничного пункта пропуска «Суджа».
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