Месси подал в суд на экоактивистов

19:30 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Лионель Месси подал иск к экоактивистам на 50 тысяч евро. В начале августа члены организации Futuro Vegetal проникли на территорию виллы аргентинского футболиста на Ибице и облили краской стены.

Они объяснили, что их действия направлены против богатых людей, которые, по мнению представителей Futuro Vegetal, ответственны за климатический кризис.

Свой выбор дома Месси в качестве площадки для проведения акции представители движения объяснили тем, что особняк на западном побережье Ибицы долгое время пустовал.

В Futuro Vegetal считают сумму иска форварда сборной Аргентины в 50 тысяч евро несоразмерной нанесённому ущербу, пишет Marca. "Говорит Москва"