0
0
41
НОВОСТИ

Месси подал в суд на экоактивистов

19:30 17.08.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Лионель Месси подал иск к экоактивистам на 50 тысяч евро. В начале августа члены организации Futuro Vegetal проникли на территорию виллы аргентинского футболиста на Ибице и облили краской стены.

Они объяснили, что их действия направлены против богатых людей, которые, по мнению представителей Futuro Vegetal, ответственны за климатический кризис.

Свой выбор дома Месси в качестве площадки для проведения акции представители движения объяснили тем, что особняк на западном побережье Ибицы долгое время пустовал.

В Futuro Vegetal считают сумму иска форварда сборной Аргентины в 50 тысяч евро несоразмерной нанесённому ущербу, пишет Marca.  "Говорит Москва"

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:00 17.08.2024
ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении границы в Судже итальянскими журналистами
0
113
18:30 17.08.2024
Российский Бе-200 задействован в тушении пожара на юге Турции — власти
0
142
18:00 17.08.2024
Эвакуация потребовалась сорвавшейся со склона туристке из Индии на Эльбрусе
0
199
17:30 17.08.2024
Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили до 300 военных
0
228
17:00 17.08.2024
Путин назначил Цивилеву статс-секретарем — замминистра обороны РФ
0
307
16:00 17.08.2024
Западные предприятия развиваются в Сербии за счет газа России — Вулин
0
347
15:00 17.08.2024
Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера ВМС Украины
0
359
14:00 17.08.2024
Иран готов проводить российский газ через свою территорию
0
478
13:00 17.08.2024
Санкции в отношении удобрений обострили проблему голода в беднейших странах — Лукашенко
0
481
12:30 17.08.2024
Молдавия утратит государственность без стратегического партнерства с РФ — Додон
0
526

Возврат к списку