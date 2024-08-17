Месси подал в суд на экоактивистов
19:30 17.08.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Лионель Месси подал иск к экоактивистам на 50 тысяч евро. В начале августа члены организации Futuro Vegetal проникли на территорию виллы аргентинского футболиста на Ибице и облили краской стены.
Они объяснили, что их действия направлены против богатых людей, которые, по мнению представителей Futuro Vegetal, ответственны за климатический кризис.
Свой выбор дома Месси в качестве площадки для проведения акции представители движения объяснили тем, что особняк на западном побережье Ибицы долгое время пустовал.
В Futuro Vegetal считают сумму иска форварда сборной Аргентины в 50 тысяч евро несоразмерной нанесённому ущербу, пишет Marca. "Говорит Москва"
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