0
0
4
НОВОСТИ

Восточная Германия несоразмерно страдает от антироссийских санкций — премьер региона ФРГ

21:00 17.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф заявил, что Восточная Германия непропорционально страдает от экономических последствий конфликта на Украине и антироссийских санкций. Свою точку зрения он высказал в интервью медиагуппе Funke.

Хазелофф отметил, что многие жители Восточной Германии хотят, чтобы конфликт на Украине был урегулирован дипломатическим путем как можно скорее. «К этому следует добавить, что именно Восток непропорционально страдает от экономических последствий войны и санкций. Давайте подумаем только о затратах на электроэнергию и состоянии химической промышленности, которая у нас особенно развита», — констатировал он.

В то же время премьер Саксонии-Анхальт утверждал, что не следует исключать ядерный конфликт. «Для нас подобные угрозы кажутся гораздо более экзистенциальными, чем в Западной Германии», — сказал он. Скептическое отношение многих восточных немцев к военной помощи Украине Хазелофф объяснил «старыми страхами».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:30 17.08.2024
Руководитель журнала Compact раскритиковал правительство ФРГ и заявил о поддержке Путина
0
120
20:00 17.08.2024
Британия запустила на орбиту первый военный спутник для разведки и наблюдения
0
156
19:30 17.08.2024
Месси подал в суд на экоактивистов
0
214
19:00 17.08.2024
ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении границы в Судже итальянскими журналистами
0
249
18:30 17.08.2024
Российский Бе-200 задействован в тушении пожара на юге Турции — власти
0
259
18:00 17.08.2024
Эвакуация потребовалась сорвавшейся со склона туристке из Индии на Эльбрусе
0
291
17:30 17.08.2024
Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили до 300 военных
0
321
17:00 17.08.2024
Путин назначил Цивилеву статс-секретарем — замминистра обороны РФ
0
422
16:00 17.08.2024
Западные предприятия развиваются в Сербии за счет газа России — Вулин
0
418
15:00 17.08.2024
Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера ВМС Украины
0
420

Возврат к списку