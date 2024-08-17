Восточная Германия несоразмерно страдает от антироссийских санкций — премьер региона ФРГ

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф заявил, что Восточная Германия непропорционально страдает от экономических последствий конфликта на Украине и антироссийских санкций. Свою точку зрения он высказал в интервью медиагуппе Funke.

Хазелофф отметил, что многие жители Восточной Германии хотят, чтобы конфликт на Украине был урегулирован дипломатическим путем как можно скорее. «К этому следует добавить, что именно Восток непропорционально страдает от экономических последствий войны и санкций. Давайте подумаем только о затратах на электроэнергию и состоянии химической промышленности, которая у нас особенно развита», — констатировал он.

В то же время премьер Саксонии-Анхальт утверждал, что не следует исключать ядерный конфликт. «Для нас подобные угрозы кажутся гораздо более экзистенциальными, чем в Западной Германии», — сказал он. Скептическое отношение многих восточных немцев к военной помощи Украине Хазелофф объяснил «старыми страхами».