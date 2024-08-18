Скончался французский актер Ален Делон

09:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французский актер Ален Делон умер на 89-м году жизни. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на совместное заявление его троих детей.

Отмечается, что он ушел из жизни в своем доме во французской коммуне Души в окружении детей и семьи.