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НОВОСТИ

Скончался французский актер Ален Делон

09:25 18.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французский актер Ален Делон умер на 89-м году жизни. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на совместное заявление его троих детей.

Отмечается, что он ушел из жизни в своем доме во французской коммуне Души в окружении детей и семьи.

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