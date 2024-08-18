Скончался французский актер Ален Делон
09:25 18.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Французский актер Ален Делон умер на 89-м году жизни. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на совместное заявление его троих детей.
Отмечается, что он ушел из жизни в своем доме во французской коммуне Души в окружении детей и семьи.
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