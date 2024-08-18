Президент России посетит Азербайджан с государственным визитом
09:00 18.08.2024 Источник: Интерфакс
Президент РФ Владимир Путин 18-19 августа посетит с государственным визитом Азербайджан, сообщила пресс-служба Кремля.
"В ходе переговоров будут обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы", - говорится в сообщении.
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