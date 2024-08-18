После семибалльного землетрясения на Камчатке начался афтершоковый процесс
09:15 18.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Афтершоковый процесс, начавшийся после землетрясения магнитудой 7 баллов на Камчатке, продолжится несколько дней, толчки могут быть отчетливыми. Об этом сообщил директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров
«Сразу же начался интенсивный афтершоковый процесс, это говорит о том, что с высокой долей вероятности, более сильных толчков в ближайшее время не ожидается. Афтершоковый процесс будет продолжаться довольно долго, в ближайшие дни стоит ожидать достаточно сильных, отчетливых сотрясений <…> с интенсивностью до 5 баллов», — сказал Чебров на видео, опубликованном в телеграм-канале ГУ МЧС по региону.
Разрушений и пострадавших в результате шестибалльного землетрясения на Камчатке, по предварительной информации, нет. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
«Оперативные группы камчатских спасателей обследуют социально-значимые объекты. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет», — говорится в сообщении.
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