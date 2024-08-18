В Китае разработана магнитная установка для запуска грузов с Луны

09:36 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские ученые разработали магнитную установку стоимостью $18 млрд для запуска грузов с Луны. Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Сама установка основана на технологии магнитной левитации, а принципы ее работы будут схожи с физикой метания молота: при помощи рычага она будет раскручивать капсулу с грузами и запускать их на Землю.

Такие преимущества лунной поверхности, как высокая степень вакуума и низкая гравитация, позволят установке запускать до двух капсул с грузом ежедневно. При этом стоимость каждого запуска будет составлять лишь 10% от существующих способов доставки.