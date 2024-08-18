В Китае разработана магнитная установка для запуска грузов с Луны
09:36 18.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские ученые разработали магнитную установку стоимостью $18 млрд для запуска грузов с Луны. Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.
Сама установка основана на технологии магнитной левитации, а принципы ее работы будут схожи с физикой метания молота: при помощи рычага она будет раскручивать капсулу с грузами и запускать их на Землю.
Такие преимущества лунной поверхности, как высокая степень вакуума и низкая гравитация, позволят установке запускать до двух капсул с грузом ежедневно. При этом стоимость каждого запуска будет составлять лишь 10% от существующих способов доставки.
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