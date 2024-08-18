Лукашенко сообщил, сколько украинских военных размещены у границ с Белоруссией

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 120 тысяч украинских военных находятся на белорусско-украинской границе. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

«На белорусско-украинской границе более 120 тысяч военных Украины они держат на нашей границе. Видя их агрессивную политику, мы разместили наших военных вдоль всей границы», — сказал он.