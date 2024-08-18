Президент Белоруссии заявил, что готовит граждан страны к своему уходу
12:50 18.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готовит жителей республики к своему будущему уходу с поста главы государства.
«Все считают так: „30 лет — это много, с ума сойти. Это единицы — люди, которые работают 30 лет [в должности президента]“. И люди привыкли: вот он и больше никто. Это неправильно. Я готовлю к этому [к уходу с поста президента] людей, я не хочу, чтобы было какое-то разочарование или провал», — сказал он в интервью для программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1».
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