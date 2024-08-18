У ВСУ могут появиться проблемы с применением немецкой военной техники из-за нехватки запчастей - СМИ
15:00 18.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинская армия больше не может использовать некоторые системы вооружений, поставленные ей Германией, или может применять их лишь ограниченно. Общая военная поддержка Киева со стороны Берлина находится «под угрозой», пишет газета Bild am Sonntag со ссылкой на имеющееся в ее распоряжении внутреннее письмо Минобороны ФРГ.
«Первоначальные потребности Украины в запчастях, например для самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, уже не могут быть удовлетворены, поскольку запрошенные запчасти придется приобретать заново», — цитирует газета письмо Минобороны. Другими словами, как отмечает издание, ВСУ больше не могут использовать немецкие самоходные артиллерийские установки или могут применять их ограниченно. Со временем, как указывает Bild am Sonntag, ситуация будет еще более обостряться из-за возможной потери помощи со стороны ФРГ.
НОВОСТИ
- 14:30 18.08.2024
- Действия британского правительства на Украине не ограничиваются поставками оружия - The Sunday Times
- 12:50 18.08.2024
- Президент Белоруссии заявил, что готовит граждан страны к своему уходу
- 12:30 18.08.2024
- Некоторые жители Суджанского р-на Курской области не хотят покидать свои дома - глава района Богачев
- 12:20 18.08.2024
- Лукашенко сообщил, сколько украинских военных размещены у границ с Белоруссией
- 12:20 18.08.2024
- Уклонисты из Украины не могут бежать в РФ, они бегут на Запад через Белоруссию - Лукашенко
- 09:36 18.08.2024
- В Китае разработана магнитная установка для запуска грузов с Луны
- 09:25 18.08.2024
- Скончался французский актер Ален Делон
- 09:15 18.08.2024
- После семибалльного землетрясения на Камчатке начался афтершоковый процесс
- 09:00 18.08.2024
- Президент России посетит Азербайджан с государственным визитом
- 21:00 17.08.2024
- Восточная Германия несоразмерно страдает от антироссийских санкций — премьер региона ФРГ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать