У ВСУ могут появиться проблемы с применением немецкой военной техники из-за нехватки запчастей - СМИ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская армия больше не может использовать некоторые системы вооружений, поставленные ей Германией, или может применять их лишь ограниченно. Общая военная поддержка Киева со стороны Берлина находится «под угрозой», пишет газета Bild am Sonntag со ссылкой на имеющееся в ее распоряжении внутреннее письмо Минобороны ФРГ.

«Первоначальные потребности Украины в запчастях, например для самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, уже не могут быть удовлетворены, поскольку запрошенные запчасти придется приобретать заново», — цитирует газета письмо Минобороны. Другими словами, как отмечает издание, ВСУ больше не могут использовать немецкие самоходные артиллерийские установки или могут применять их ограниченно. Со временем, как указывает Bild am Sonntag, ситуация будет еще более обостряться из-за возможной потери помощи со стороны ФРГ.