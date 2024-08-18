0
0
1
НОВОСТИ

У ВСУ могут появиться проблемы с применением немецкой военной техники из-за нехватки запчастей - СМИ

15:00 18.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская армия больше не может использовать некоторые системы вооружений, поставленные ей Германией, или может применять их лишь ограниченно. Общая военная поддержка Киева со стороны Берлина находится «под угрозой», пишет газета Bild am Sonntag со ссылкой на имеющееся в ее распоряжении внутреннее письмо Минобороны ФРГ.

«Первоначальные потребности Украины в запчастях, например для самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, уже не могут быть удовлетворены, поскольку запрошенные запчасти придется приобретать заново», — цитирует газета письмо Минобороны. Другими словами, как отмечает издание, ВСУ больше не могут использовать немецкие самоходные артиллерийские установки или могут применять их ограниченно. Со временем, как указывает Bild am Sonntag, ситуация будет еще более обостряться из-за возможной потери помощи со стороны ФРГ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:30 18.08.2024
Действия британского правительства на Украине не ограничиваются поставками оружия - The Sunday Times
0
160
12:50 18.08.2024
Президент Белоруссии заявил, что готовит граждан страны к своему уходу
0
295
12:30 18.08.2024
Некоторые жители Суджанского р-на Курской области не хотят покидать свои дома - глава района Богачев
0
318
12:20 18.08.2024
Лукашенко сообщил, сколько украинских военных размещены у границ с Белоруссией
0
340
12:20 18.08.2024
Уклонисты из Украины не могут бежать в РФ, они бегут на Запад через Белоруссию - Лукашенко
0
314
09:36 18.08.2024
В Китае разработана магнитная установка для запуска грузов с Луны
0
531
09:25 18.08.2024
Скончался французский актер Ален Делон
0
535
09:15 18.08.2024
После семибалльного землетрясения на Камчатке начался афтершоковый процесс
0
893
09:00 18.08.2024
Президент России посетит Азербайджан с государственным визитом
0
509
21:00 17.08.2024
Восточная Германия несоразмерно страдает от антироссийских санкций — премьер региона ФРГ
0
1257

Возврат к списку