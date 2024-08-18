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По итогам опроса Трамп проигрывает Харрис пять процентных пунктов

16:26 18.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-президент США Камала Харрис, претендующая на высший государственный пост, накануне съезда Демократической партии опережает своего соперника от республиканцев Дональда Трампа по уровню поддержки среди американских граждан на 5 процентных пунктов (п. п.). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного совместно телекомпанией ABC, газетой The Washington Post и cоциологической службой Ipsos.

По данным исследования, 50% совершеннолетних граждан США поддерживают Харрис в качестве кандидата в президенты. За Трампа выступают 45%. Результаты опроса среди уже зарегистрированных американских избирателей, которые планируют участвовать в ноябрьском голосовании, показали схожий результат — Харрис опередила Трампа на 4 п. п. (49% к 45%).

Опрос проводился в период с 9 по 13 августа. В нем приняли участие более 2,3 тыс. человек по всей стране. Погрешность составила 2 п. п.

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