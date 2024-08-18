По итогам опроса Трамп проигрывает Харрис пять процентных пунктов
16:26 18.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-президент США Камала Харрис, претендующая на высший государственный пост, накануне съезда Демократической партии опережает своего соперника от республиканцев Дональда Трампа по уровню поддержки среди американских граждан на 5 процентных пунктов (п. п.). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного совместно телекомпанией ABC, газетой The Washington Post и cоциологической службой Ipsos.
По данным исследования, 50% совершеннолетних граждан США поддерживают Харрис в качестве кандидата в президенты. За Трампа выступают 45%. Результаты опроса среди уже зарегистрированных американских избирателей, которые планируют участвовать в ноябрьском голосовании, показали схожий результат — Харрис опередила Трампа на 4 п. п. (49% к 45%).
Опрос проводился в период с 9 по 13 августа. В нем приняли участие более 2,3 тыс. человек по всей стране. Погрешность составила 2 п. п.
НОВОСТИ
- 15:00 18.08.2024
- У ВСУ могут появиться проблемы с применением немецкой военной техники из-за нехватки запчастей - СМИ
- 14:30 18.08.2024
- Действия британского правительства на Украине не ограничиваются поставками оружия - The Sunday Times
- 12:50 18.08.2024
- Президент Белоруссии заявил, что готовит граждан страны к своему уходу
- 12:30 18.08.2024
- Некоторые жители Суджанского р-на Курской области не хотят покидать свои дома - глава района Богачев
- 12:20 18.08.2024
- Лукашенко сообщил, сколько украинских военных размещены у границ с Белоруссией
- 12:20 18.08.2024
- Уклонисты из Украины не могут бежать в РФ, они бегут на Запад через Белоруссию - Лукашенко
- 09:36 18.08.2024
- В Китае разработана магнитная установка для запуска грузов с Луны
- 09:25 18.08.2024
- Скончался французский актер Ален Делон
- 09:15 18.08.2024
- После семибалльного землетрясения на Камчатке начался афтершоковый процесс
- 09:00 18.08.2024
- Президент России посетит Азербайджан с государственным визитом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать