За день около полутысячи нелегальных мигрантов перебрались через Ла-Манш на надувных лодках
19:20 18.08.2024 Источник: Газета.Ru
Почти 500 нелегальных иммигрантов перебрались за сутки на надувных лодках из Франции через пролив Ла-Манш в Великобританию. Об этом сообщили в местом МВД.
За последнюю неделю в страну прибыли около 1,4 тыс. нелегалов. С начала года без законных оснований в Великобританию прибыли 19 тысяч человек. За весь прошлый год — порядка 30 тысяч человек.
НОВОСТИ
- 20:00 18.08.2024
- Президент России прибыл в Азербайджан с государственным визитом
- 19:50 18.08.2024
- Люди несут цветы к выставленному у посольства Франции портрету Алена Делона
- 16:26 18.08.2024
- По итогам опроса Трамп проигрывает Харрис пять процентных пунктов
- 15:00 18.08.2024
- У ВСУ могут появиться проблемы с применением немецкой военной техники из-за нехватки запчастей - СМИ
- 14:30 18.08.2024
- Действия британского правительства на Украине не ограничиваются поставками оружия - The Sunday Times
- 12:50 18.08.2024
- Президент Белоруссии заявил, что готовит граждан страны к своему уходу
- 12:30 18.08.2024
- Некоторые жители Суджанского р-на Курской области не хотят покидать свои дома - глава района Богачев
- 12:20 18.08.2024
- Лукашенко сообщил, сколько украинских военных размещены у границ с Белоруссией
- 12:20 18.08.2024
- Уклонисты из Украины не могут бежать в РФ, они бегут на Запад через Белоруссию - Лукашенко
- 09:36 18.08.2024
- В Китае разработана магнитная установка для запуска грузов с Луны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать