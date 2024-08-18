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НОВОСТИ

За день около полутысячи нелегальных мигрантов перебрались через Ла-Манш на надувных лодках

19:20 18.08.2024 Источник: Газета.Ru

Почти 500 нелегальных иммигрантов перебрались за сутки на надувных лодках из Франции через пролив Ла-Манш в Великобританию. Об этом сообщили в местом МВД.

За последнюю неделю в страну прибыли около 1,4 тыс. нелегалов. С начала года без законных оснований в Великобританию прибыли 19 тысяч человек. За весь прошлый год — порядка 30 тысяч человек.

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