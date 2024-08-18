Люди несут цветы к выставленному у посольства Франции портрету Алена Делона
19:50 18.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Люди возлагают цветы к выставленному портрету Алена Делона у посольства Франции в центре Москвы, передает корреспондент ТАСС с места событий. Делон ушел из жизни 18 августа.
У здания диппредставительства разместили фотографию прославленного актера в молодости. Пришедшие молча возлагают цветы к фасаду и, глядя на портрет, стоят непродолжительное время у здания.
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