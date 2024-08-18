Люди несут цветы к выставленному у посольства Франции портрету Алена Делона

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Люди возлагают цветы к выставленному портрету Алена Делона у посольства Франции в центре Москвы, передает корреспондент ТАСС с места событий. Делон ушел из жизни 18 августа.

У здания диппредставительства разместили фотографию прославленного актера в молодости. Пришедшие молча возлагают цветы к фасаду и, глядя на портрет, стоят непродолжительное время у здания.