Президент России прибыл в Азербайджан с государственным визитом

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Баку, где 18–19 августа будет находиться с государственным визитом. В ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым он обсудит состояние и перспективы двустороннего взаимодействия, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Основные официальные и рабочие мероприятия в графике российского лидера запланированы на понедельник, 19 августа. Президент по традиции посетит Аллею почетного захоронения и возложит венок к могиле общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Затем Путин побывает на «Аллее шехидов» и почтит память людей, павших за независимость Азербайджана.

Программа государственного визита начнется с церемонии официальной встречи российского лидера с президентом Ильхамом Алиевым. Церемония пройдет в его загородной резиденции «Загульба» на берегу Каспийского моря.