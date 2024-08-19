В РФ за три дня на водоемах погибло 50 человек - МЧС
07:40 19.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В период с 16 по 19 августа на водоемах страны погибло 50 человек, в том числе 6 детей», — сообщили в министерстве.
Всего на водных объектах страны за прошедший период зарегистрировано 62 происшествия.
«Находясь в лодке, обязательно надевайте спасательный жилет. Купайтесь только в оборудованных местах и помните — алкоголь и купание несовместимы», — советуют спасатели. Также сотрудники МЧС России напоминают о запрете плавания на акваториях в темное время суток.
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