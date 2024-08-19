Редколлегия WSJ считает, что Байден оставит после себя «печальное наследие»

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден оставит после себя «печальное наследие», он не смог объединить страну и разобраться с многими экономическими и внешнеполитическими проблемами. Такое мнение содержится в редакционной статье газеты The Wall Street Journal (WSJ).

«Демократы сочтут триумфом, если [вице-президент Камала] Харрис сможет победить. Но либо она, либо [кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд] Трамп унаследует более разобщенную и удрученную страну, чем Байден [в 2021 году]. Это печальное наследие президентства Байдена», — говорится в материале.