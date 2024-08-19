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НОВОСТИ

Армия Израиля сбила несколько воздушных целей из Ливана, есть раненые

09:32 19.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия обороны Израиля сообщила об успешном перехвате нескольких воздушных целей, запущенных со стороны Ливана. Об этом говорится в сообщении израильских вооруженных сил.

Несколько неизвестных воздушных аппаратов пересекли границу со стороны Ливана. Часть из них была сбита, еще несколько упали в районе населенного пункта Яара.

По данным газеты The Jerusalem Post, в результате удара ранения получили несколько человек. Их точное число издание не приводит.

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