Армия Израиля сбила несколько воздушных целей из Ливана, есть раненые

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия обороны Израиля сообщила об успешном перехвате нескольких воздушных целей, запущенных со стороны Ливана. Об этом говорится в сообщении израильских вооруженных сил.

Несколько неизвестных воздушных аппаратов пересекли границу со стороны Ливана. Часть из них была сбита, еще несколько упали в районе населенного пункта Яара.

По данным газеты The Jerusalem Post, в результате удара ранения получили несколько человек. Их точное число издание не приводит.