10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина решила атаковать Курскую область от отчаяния и неспособности сдержать наступление ВС РФ в Донбассе. Об этом сообщил британский журнал The Economist со ссылкой на источники в украинских политических и военных кругах.

Согласно изданию, Украина своими действиями пыталась растащить силы ВС РФ по всей линии фронта и ослабить давление на свои позиции в Донбассе. Отмечается, что украинское военное командование изначально рассматривало вариант не только с атакой на Курскую область, но и с вылазкой в Брянской области и комбинированным ударом.

По информации The Economist, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский поведал о своих планах лишь небольшой группе военачальников и высокопоставленных сотрудников спецслужб, а также президенту страны Владимиру Зеленскому в приватной беседе. Журнал подчеркнул, что до атаки в Курской области Сырский мог быть отправлен в отставку в связи с непростыми отношениями с советником главы офиса Зеленского Андреем Ермаком, однако теперь его статус укрепился.

Кроме того, издание утверждало, что западные союзники Украины не были осведомлены о планах украинского командования. «Ранее Запад сорвал две операции Сырского. В одном случае информация утекла к российской стороне, а в другом случае было приказано отказаться [от планов]», — сказал источник журнала. При этом утверждается, что на этот раз Запад, поставленный перед фактом, не стал возражать против действий ВСУ в Курской области.