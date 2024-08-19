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В ФРГ обостряется конфликт в правящей коалиции по вопросу помощи Киеву — Bild

10:20 19.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запланированное ограничение военной помощи Киеву привело к конфликту в правящей в ФРГ коалиции (Социал-демократическая партия Германии — СДПГ, «Зеленые» и Свободная демократическая партия — СвДП). Об этом пишет газета Bild.

На прошлой неделе газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщила, что Германия должна ограничить военную помощь Украине, поскольку, согласно текущему бюджетному планированию, новых денежных средств на эти цели на данный момент нет. На жесткие меры экономии якобы пошли Ведомство федерального канцлера и Минфин.

В Минфине Bild однако отметили, что ведомство «готово изучить краткосрочное выделение новых средств», если о них «конкретно заявят и они не будут вызывать сомнений». «Но министерство финансов пока не получило конкретного сообщения о дополнительных потребностях, поэтому его нельзя ни изучить, ни принять по нему решения», — подчеркнули в ведомстве, которым руководит лидер СвДП Кристиан Линднер.

С представлением не согласны партнеры по «Светофору» (так называют в ФРГ правящую коалицию по цветам входящих в нее партий) — СДПГ и «Зеленые», отметила Bild. Ее источники в Минобороны, которое возглавляет социал-демократ Борис Писториус, заявили, что якобы из-за критериев, которые установил Линднер, больше не могут быть реализованы более 30 проектов, связанных с оказанием военной помощи Киеву, на общую сумму более 3 млрд евро. В ведомстве обвинили министра финансов в том, что его планы якобы ставят под угрозу непрерывное снабжение Украины обещанными боевыми системами.

По информации Bild, Минобороны еще в середине мая сообщило о необходимости выделения дополнительных 3,87 млрд евро для Украины в текущем году. Они должны были пойти на запасные части (1,3 млрд евро), артиллерийские снаряды (600 млн евро) и беспилотники и бронемашины (около 500 млн евро). Однако теперь Киев все это, вероятно, не получит, констатировала газета. При этом в ведомстве Линднера не подтвердили конкретный запрос министерства обороны.

Источники в правительстве ФРГ сообщили Bild, что решение ограничить помощь Киеву принято в Ведомстве федерального канцлера, которое якобы запретило Минобороны направлять в Минфин конкретные запросы о финансировании проектов, связанных с оказанием военной помощи Украине. Издание не исключает, что это даже было сделано по договоренности с министерством Линднера.

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