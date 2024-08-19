США поставили на Тайвань 13 зенитных комплексов Phalanx, еще 8 передадут в 2025 году
10:32 19.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Тайваня получили от США 13 новых корабельных зенитно-артиллерийских комплексов Mark 15 Phalanx Block 1B. Как сообщила газета «Тайбэй шибао», еще восемь таких систем будут переданы в следующем году.
Как указал источник издания в вооруженных силах, объем сделки составил 10,16 млрд новых тайваньских долларов (около $314,67 млн). Зенитные комплексы уже установлены на корабли, что позволит повысить их оборонительные возможности против ракет, воздушных целей и катеров противника.
Ранее США и Тайвань заключили сделку о поставке 21 установки Mark 15 Phalanx Block 1B: она предусматривала передачу 13 новых комплексов и модернизацию имеющихся на вооружении Тайваня 8 комплексов Block 1A до модификации Block 1B.
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