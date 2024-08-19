Следовавший в Калининград автобус перевернулся в Литве, 20 человек пострадали

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Рига — Калининград, съехал с дороги и перевернулся в Литве, 20 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщил новостной портал Delfi в телеграм-канале.

По его информации, ДТП произошло рано утром в понедельник в приграничном с Калининградской областью Шакяйском районе Литвы. Всего в автобусе находились 47 человек, травмированным оказывается медицинская помощь. В числе пострадавших есть дети.

Правоохранительные органы Литвы устанавливают обстоятельства происшествия. Автобусом управлял гражданин Латвии.