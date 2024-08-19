Белоруссия оттягивает на себя украинские войска численностью 120 тыс. человек — Лукашенко
11:05 19.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия оттягивает на себя 120 тысяч украинских военнослужащих, в число которых входят пограничники и лица, состоящие в силах территориальной обороны. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия-24».
«На белорусско-украинской границе более 120 тысяч войск Украины <…>. Пограничники, территориалы, нациков здесь, как вы их называете, нет, потому что они воюют там. <…> Мы оттягиваем на себя эти 120 тысяч. Для того чтобы они все-таки понимали, что мы с ними не шутим, в случае если. Мы до них доводили эту позицию. <…> У нас же и границы там не было фактически, мы <…> делимитацию и демаркацию провели в одностороннем порядке. 4-5 лет тому назад пограничников там не было вообще. <…> Мы ввели туда и разместили в определенных точках [военных], так как это в случае войны оборона была бы», — сказал Лукашенко.
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