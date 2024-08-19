Премьер Госсовета КНР посетит Россию 20–22 августа — правительство РФ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер Госсовета КНР Ли Цян посетит Россию 20–22 августа по приглашению председателя правительства РФ Михаила Мишустина, сообщает пресс-служба российского кабмина. Ли Цян и Мишустин обсудят, в частности, совместные проекты в промышленности, агропромышленном комплексе и энергетике.

Согласно сообщению, руководители правительств двух стран проведут уже 29-ю регулярную встречу, на которой обсудят «актуальные вопросы развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия». «Особое внимание будет уделено расширению сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, включая продвижение совместных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, на транспорте и других областях», — отмечает пресс-служба правительства РФ.