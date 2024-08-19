Премьер Госсовета КНР посетит Россию 20–22 августа — правительство РФ
11:20 19.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер Госсовета КНР Ли Цян посетит Россию 20–22 августа по приглашению председателя правительства РФ Михаила Мишустина, сообщает пресс-служба российского кабмина. Ли Цян и Мишустин обсудят, в частности, совместные проекты в промышленности, агропромышленном комплексе и энергетике.
Согласно сообщению, руководители правительств двух стран проведут уже 29-ю регулярную встречу, на которой обсудят «актуальные вопросы развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия». «Особое внимание будет уделено расширению сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, включая продвижение совместных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, на транспорте и других областях», — отмечает пресс-служба правительства РФ.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать