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ВСУ передислоцируются на Курском направлении для атаки на новом участке — Алаудинов

11:32 19.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении передислоцируются в попытке начать атаку на новом участке, но российские силы контролируют ситуацию. Об этом ТАСС заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Обстановка у нас подконтрольная. Вчера был очень тяжелый день, было несколько волн наката у противника. Большая часть противника, который наступал вчера, уничтожена. Уничтожена часть его техники. На сегодняшний день мы ощущаем, что противник передислоцируется для того, чтобы попробовать зайти с другой стороны», — сказал он.

Он отметил, что российские подразделения все контролируют, фиксируют и «готовы встретить противника, что бы он ни сделал».

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