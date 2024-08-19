Блинкен заявил о «последнем шансе» добиться сделки по урегулированию в Газе

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал нынешний раунд переговоров по сектору Газа «последним шансом», чтобы добиться возвращения заложников и прекращения огня в анклаве. Соответствующее заявление он сделал в начале встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в Иерусалиме.

«Это может быть последний шанс вернуть похищенных и добиться прекращения огня», — сказал Блинкен. Высказывания американского госсекретаря приводит портал Ynet. Блинкен прибыл в Израиль накануне вечером, 19 августа у него также запланированы встречи с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху и министром обороны страны Йоавом Галантом.

Президент еврейского государства, встречая Блинкена, отметил, что Израиль «окружен терроризмом со всех сторон» и «дает ему мощный и решительный отпор», что также «отражается на переговорах об освобождении похищенных». Высказывания Герцога распространила его канцелярия.