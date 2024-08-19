Вузы РФ объявили дополнительный прием на 5,8 тыс. бюджетных мест — Чернышенко

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские университеты в рамках приемной кампании этого года объявили дополнительный прием на 5 тыс. 800 бюджетных мест. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Образовательные организации объявили дополнительный прием на 5 тыс. 800 бюджетных мест. Он [набор на эти места] завершится до 29 августа», — сказал он на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.