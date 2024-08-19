Каждый второй немец ощущает себя небезопасно в своей стране — опрос
13:32 19.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти каждый второй немец отмечает, что в течение последних пяти лет ощущает себя все менее безопасно в своей стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.
Так, 45% немцев заявили, что в течение последних пяти лет чувствуют себя все более небезопасно в Германии. При этом, по оценкам 38% респондентов, ситуация с безопасностью в стране за этот же период не изменилась, и лишь 15% участников опроса полагают, что она улучшилась. Еще 2% участников опроса воздержались от ответа. Также 41% респондентов утвердительно ответили на вопрос о боязни стать жертвой нападения в своем городе или районе, тогда как 50% из них заявили об отсутствии такого страха. Еще 9% не ответили на этот вопрос определенно.
По оценкам участников опроса, к самым небезопасным местам в ФРГ относятся вокзалы (52%), парки (39%) и кварталы, в которых располагаются пивные бары и пабы (28%). Газета напоминает, что за 2023 год и первую половину 2024 года германская полиция зафиксировала на вокзалах 1 012 преступлений с применением ножей. Большая часть из них пришлась на Ганновер (46) и Франкфурт-на-Майне (44).
НОВОСТИ
- 14:32 19.08.2024
- Среди пострадавших в аварии с автобусом в Литве есть россияне
- 14:12 19.08.2024
- РФ готова участвовать в урегулировании между Азербайджаном и Арменией — Путин
- 14:00 19.08.2024
- Генпрокуратура России за полгода выявила хищение 3 млрд рублей на нацпроектах
- 13:54 19.08.2024
- Сергунина: Акция «День без турникетов. Москва 2030» пройдет 22–24 августа
- 13:20 19.08.2024
- Порядка 60% выпускников 9-х классов выбирают для поступления колледжи и техникумы
- 13:05 19.08.2024
- На Украине возобновили применение графиков отключения электричества
- 13:00 19.08.2024
- Более половины поляков считают, что Киев должен начать мирные переговоры с РФ — опрос
- 12:32 19.08.2024
- Вэнс считает, что СМИ подделывают результаты опросов, чтобы помешать Трампу победить
- 12:20 19.08.2024
- Вузы РФ объявили дополнительный прием на 5,8 тыс. бюджетных мест — Чернышенко
- 12:05 19.08.2024
- Товарооборот между РФ и КНР в 2024 г. обновит прошлогоднюю высокую планку — Силуанов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать