Каждый второй немец ощущает себя небезопасно в своей стране — опрос

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти каждый второй немец отмечает, что в течение последних пяти лет ощущает себя все менее безопасно в своей стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

Так, 45% немцев заявили, что в течение последних пяти лет чувствуют себя все более небезопасно в Германии. При этом, по оценкам 38% респондентов, ситуация с безопасностью в стране за этот же период не изменилась, и лишь 15% участников опроса полагают, что она улучшилась. Еще 2% участников опроса воздержались от ответа. Также 41% респондентов утвердительно ответили на вопрос о боязни стать жертвой нападения в своем городе или районе, тогда как 50% из них заявили об отсутствии такого страха. Еще 9% не ответили на этот вопрос определенно.

По оценкам участников опроса, к самым небезопасным местам в ФРГ относятся вокзалы (52%), парки (39%) и кварталы, в которых располагаются пивные бары и пабы (28%). Газета напоминает, что за 2023 год и первую половину 2024 года германская полиция зафиксировала на вокзалах 1 012 преступлений с применением ножей. Большая часть из них пришлась на Ганновер (46) и Франкфурт-на-Майне (44).