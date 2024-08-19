Сергунина: Акция «День без турникетов. Москва 2030» пройдет 22–24 августа

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Традиционная городская акция «День без турникетов. Москва 2030» будет проводиться в столице 22-24 августа. Горожан и туристов ждут 250 экскурсий по современным производствам и мастерским, музеям и лабораториям, встречи с сотрудниками предприятий и мастер-классы. По словам заместителям мэра Москвы Натальи Сергуниной, все мероприятия проекта будут бесплатными, онлайн-регистрация на них уже стартовала. «Акция пройдет более чем на 130 площадках, 45 из которых присоединятся впервые, - сообщила Сергунина. - В их числе — технопарки, инженерный и научно-исследовательский центры. Благодаря событию можно будет не только пообщаться с представителями разных отраслей, но и познакомиться с инновационными разработками московских компаний».

В нынешнем году акция «День без турникетов» пройдет в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», представляющего москвичам и туристам главные инновации во всех сферах жизни мегаполиса. До 8 сентября более чем на 30 площадках в разных частях города проводятся культурные, спортивные, образовательные и другие события, посвященные развитию Москвы.

В числе новых партнеров акции «День без турникетов» — участники программы «Сделано в Москве». Горожане смогут посетить их офисы и производства и увидеть, как создаются товары московских брендов, а также о том, как открыть в столице свое дело. Товары местных предпринимателей, например керамику и одежду, сейчас продают на нескольких специальных рынках, один из которых действует на Болотной площади.



Также горожане на экскурсиях смогут увидеть, как выпускают комплектующие для современных российских автомобилей, посетить крупные ИТ-компании, познакомиться с сервисными роботами, которые могут видеть, слышать, жестикулировать, передвигаться и общаться с людьми. Гостей ждут в кластере «Ломоносов», в лаборатории испытательной ядерной физики, на часовом заводе, на киностудии «Союзмультфильм», в фольклорном центре «Москва», детской школе актерского мастерства, в гастроквартале и многих других предприятиях и организациях столицы.





