Среди пострадавших в аварии с автобусом в Литве есть россияне
14:32 19.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
26 человек пострадали в аварии с автобусом в Литве, среди них есть граждане России. Об этом сообщил портал гостелерадио Латвии LSM.
По его информации, пострадавшие доставлены в больницы городов Шакяй и Юрбакаса. Также в автобусе находился один литовец.
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