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НОВОСТИ

Среди пострадавших в аварии с автобусом в Литве есть россияне

14:32 19.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

26 человек пострадали в аварии с автобусом в Литве, среди них есть граждане России. Об этом сообщил портал гостелерадио Латвии LSM.

По его информации, пострадавшие доставлены в больницы городов Шакяй и Юрбакаса. Также в автобусе находился один литовец.

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