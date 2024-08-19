Среди пострадавших в аварии с автобусом в Литве есть россияне

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

26 человек пострадали в аварии с автобусом в Литве, среди них есть граждане России. Об этом сообщил портал гостелерадио Латвии LSM.

По его информации, пострадавшие доставлены в больницы городов Шакяй и Юрбакаса. Также в автобусе находился один литовец.