15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российскими войсками освобожден один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации Артемово (на Украине — Зализное) в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск „Центр“ в результате активных действий освобожден один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации Артемово Донецкой Народной Республики», — сообщили в министерстве.