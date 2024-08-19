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НОВОСТИ

ВС РФ освободили Артемово в ДНР

15:12 19.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российскими войсками освобожден один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации Артемово (на Украине — Зализное) в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск „Центр“ в результате активных действий освобожден один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации Артемово Донецкой Народной Республики», — сообщили в министерстве.

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