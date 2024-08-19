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ХАМАС и «Исламский джихад» взяли на себя ответственность за теракт в Тель-Авиве

15:32 19.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» взяли на себя ответственность за теракт, совершенный днем ранее в Тель-Авиве, и пригрозили подготовкой новых атак. Соответствующее заявление опубликовано в официальном телеграм-канале ХАМАС.

«Бойцы „Бригад Иззэддина аль-Кассама“ (военное крыло ХАМАС — прим. ТАСС) и „Сарая аль-Кудс“ (военное крыло „Исламского джихада“ — прим. ТАСС) подтверждают, что подготовили операцию с участием смертника в Тель-Авиве вчера, в воскресенье», — говорится в документе. Радикалы заявили, что отныне будут на регулярной основе организовывать теракты с участием террористов-смертников на территории Израиля, «пока оккупанты не прекратят свою агрессию против гражданских лиц», а также пока еврейское государство «не перестанет пытаться выселить палестинцев с их территорий».

Ранее в понедельник полиция Израиля подтвердила, что взрыв в Тель-Авиве 18 августа был терактом, а погиб в результате инцидента сам террорист — житель крупного палестинского города Наблус на Западном берегу реки Иордан. По данным радио Kan, радикал нес мощное взрывное устройство весом в несколько десятков килограммов в большом рюкзаке. Возможно, он планировал пойти в синагогу или в торговый центр. В результате взрыва ранения получил житель Тель-Авива, проезжавший на электровелосипеде в этом районе по дороге домой, сообщает Kan.

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