Евросоюз не скоро сможет создать собственную армию — Боррель
16:00 19.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз в ближайшем будущем не сможет создать собственную армию. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая в университете в испанском Сантандере. Его выступление транслировали службы Еврокомиссии.
«Это не случится в одночасье. Армия, общая валюта и общие границы — это то, что определяет суверенитет. Нам остается создание армии, но это очень сложно сделать. Нужно единогласное решение (стран — членов ЕС — прим. ТАСС), но сложно достичь единогласия», — сказал он, подчеркнув, что ЕС в ближайшем будущем не сможет создать свои вооруженные силы.
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