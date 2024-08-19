Евросоюз не скоро сможет создать собственную армию — Боррель

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз в ближайшем будущем не сможет создать собственную армию. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая в университете в испанском Сантандере. Его выступление транслировали службы Еврокомиссии.

«Это не случится в одночасье. Армия, общая валюта и общие границы — это то, что определяет суверенитет. Нам остается создание армии, но это очень сложно сделать. Нужно единогласное решение (стран — членов ЕС — прим. ТАСС), но сложно достичь единогласия», — сказал он, подчеркнув, что ЕС в ближайшем будущем не сможет создать свои вооруженные силы.