ВСУ за время боев на курском направлении потеряли до 3 800 военных

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время боев на курском направлении составили до 3 800 военнослужащих, 54 танка. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 3 800 военнослужащих, 54 танка, 26 боевых машин пехоты, 48 бронетранспортеров, 281 боевую бронированную машину, 123 автомобиля, 27 артиллерийских орудий, 5 установок зенитных ракетных комплексов, 7 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 3 РСЗО HIMARS и 1 MLRS, 5 станций радиоэлектронной борьбы, а также 4 единицы инженерной техники, в том числе 2 инженерные машины разграждения и 1 установку разминирования УР-77», — информировали в ведомстве.