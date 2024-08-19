РФ окажет помощь в переселении тем, кто не приемлет ценности Запада — указ Путина

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет оказывать помощь тем, кто не приемлет деструктивные неолиберальные установки в своих странах, противоречащие традиционным ценностям. Указ о льготном порядке обращения при переселении в Россию в качестве гуманитарной поддержки подписал президент РФ Владимир Путин.

Как отмечается в документе, возможность обратиться за временным проживанием в РФ дается таким иностранцам «без учета утвержденной правительством Российской Федерации квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории России и основ законодательства».

Поводом для обращения может стать непринятие политики своих стран, «навязывающей деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям».