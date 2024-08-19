Инфляционные ожидания россиян выросли с 12,4% в июле до 12,9% в августе — ЦБ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляционные ожидания россиян на год в августе составили 12,9% после июльских 12,4% и июньских значений в 11,9%, следует из последнего опроса «ИнФОМ» для Банка России.

При этом наблюдаемая населением инфляция в августе также подросла — с 14,2% до 15,0%. Наблюдаемая инфляция среди тех, кто имеет сбережения, в августе также выросла — с 12,1% до 13,5%. Среди тех, кто не имеет накоплений, — уменьшилась с 16,7% до 16,1%.

Ожидаемая инфляция среди тех, кто имеет сбережения, в августе выросла — с 10,2% до 11,5%. Среди тех, кто не имеет накоплений, — уменьшилась с 14,5% до 13,9%.