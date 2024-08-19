Беременная женщина погибла, 10 человек пострадали при обстрелах ДНР со стороны ВСУ

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беременная женщина погибла, 10 человек, в том числе двое детей, пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины на Донецкую Народную Республику (ДНР). Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Один человек погиб, десять мирных жителей, в том числе два ребенка, пострадали к этому часу в результате киевской агрессии. В Петровском районе Донецка в результате применения противником ствольной артиллерии на остановке общественного транспорта по ул. Добровольского погибла беременная женщина 1990 года рождения», — проинформировал он.