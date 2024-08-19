Американский телеведущий Фил Донахью умер на 89-м году жизни
18:00 19.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский телеведущий, проводивший телемосты СССР — США, Фил Донахью ушел из жизни в возрасте 88 лет.
Его семья в опубликованном на сайте шоу Today телеканала NBC заявлении сообщила, что ведущий умер у себя дома в окружении жены, детей и внуков.
НОВОСТИ
- 18:40 19.08.2024
- Предпринимателям Курской области дадут отсрочку уплаты налогов на год
- 17:35 19.08.2024
- «Объединяем дороги страны!»: ко Дню государственного флага России «Роснефть» провела автопробег в Ставропольском крае
- 17:32 19.08.2024
- Беременная женщина погибла, 10 человек пострадали при обстрелах ДНР со стороны ВСУ
- 17:28 19.08.2024
- «Роснефть» и власти Ставрополья договорились о развитии автотуризма в регионе
- 17:12 19.08.2024
- Инфляционные ожидания россиян выросли с 12,4% в июле до 12,9% в августе — ЦБ
- 17:00 19.08.2024
- РФ окажет помощь в переселении тем, кто не приемлет ценности Запада — указ Путина
- 16:32 19.08.2024
- ВСУ за время боев на курском направлении потеряли до 3 800 военных
- 16:00 19.08.2024
- Евросоюз не скоро сможет создать собственную армию — Боррель
- 15:32 19.08.2024
- ХАМАС и «Исламский джихад» взяли на себя ответственность за теракт в Тель-Авиве
- 15:12 19.08.2024
- ВС РФ освободили Артемово в ДНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать