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Американский телеведущий Фил Донахью умер на 89-м году жизни

18:00 19.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский телеведущий, проводивший телемосты СССР — США, Фил Донахью ушел из жизни в возрасте 88 лет.

Его семья в опубликованном на сайте шоу Today телеканала NBC заявлении сообщила, что ведущий умер у себя дома в окружении жены, детей и внуков.

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