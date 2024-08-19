Американский телеведущий Фил Донахью умер на 89-м году жизни

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский телеведущий, проводивший телемосты СССР — США, Фил Донахью ушел из жизни в возрасте 88 лет.

Его семья в опубликованном на сайте шоу Today телеканала NBC заявлении сообщила, что ведущий умер у себя дома в окружении жены, детей и внуков.