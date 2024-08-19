Предпринимателям Курской области дадут отсрочку уплаты налогов на год
18:40 19.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал поручение предоставить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов предпринимателям в Курской области. Минфин должен подготовить проект решения в течение 10 дней, сообщает пресс-служба правительства.
Отсрочка будет предоставлена «на 12 месяцев с последующей рассрочкой их уплаты» и коснется «предпринимателей, ведущих деятельность на приграничной территории Курской области», говорится в сообщении в телеграм-канале правительства.
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