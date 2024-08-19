Из приграничных районов Курской области выехали около 13 тыс. детей
20:40 19.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 13 тыс. детей выехали из приграничных и прилегающих районов курской области, всего на этих территориях проживали более 14 тыс. детей. Об этом сообщил врио заместителя губернатора Виктор Карамышев в эфире телеканала РБК.
«Из девяти муниципальных образований — приграничные районы и прилегающие территории — на данный момент там проживали 14 359 детей, из них порядка 13 тыс. выехали в другие регионы или другие районы Курской области», — сказал он.
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