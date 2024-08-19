0
0
1
НОВОСТИ

Из приграничных районов Курской области выехали около 13 тыс. детей

20:40 19.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 13 тыс. детей выехали из приграничных и прилегающих районов курской области, всего на этих территориях проживали более 14 тыс. детей. Об этом сообщил врио заместителя губернатора Виктор Карамышев в эфире телеканала РБК.

«Из девяти муниципальных образований — приграничные районы и прилегающие территории — на данный момент там проживали 14 359 детей, из них порядка 13 тыс. выехали в другие регионы или другие районы Курской области», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:00 19.08.2024
Путин назначил Максима Вакштейна главой Фонда перспективных исследований
0
122
19:20 19.08.2024
Россия и Украина будут широко обсуждаться на съезде демократов в Чикаго
0
183
18:40 19.08.2024
Предпринимателям Курской области дадут отсрочку уплаты налогов на год
0
222
18:00 19.08.2024
Американский телеведущий Фил Донахью умер на 89-м году жизни
0
280
17:35 19.08.2024
«Объединяем дороги страны!»: ко Дню государственного флага России «Роснефть» провела автопробег в Ставропольском крае
0
270
17:32 19.08.2024
Беременная женщина погибла, 10 человек пострадали при обстрелах ДНР со стороны ВСУ
0
262
17:28 19.08.2024
«Роснефть» и власти Ставрополья договорились о развитии автотуризма в регионе
0
319
17:12 19.08.2024
Инфляционные ожидания россиян выросли с 12,4% в июле до 12,9% в августе — ЦБ
0
275
17:00 19.08.2024
РФ окажет помощь в переселении тем, кто не приемлет ценности Запада — указ Путина
0
305
16:32 19.08.2024
ВСУ за время боев на курском направлении потеряли до 3 800 военных
0
262

Возврат к списку