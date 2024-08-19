Из приграничных районов Курской области выехали около 13 тыс. детей

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 13 тыс. детей выехали из приграничных и прилегающих районов курской области, всего на этих территориях проживали более 14 тыс. детей. Об этом сообщил врио заместителя губернатора Виктор Карамышев в эфире телеканала РБК.

«Из девяти муниципальных образований — приграничные районы и прилегающие территории — на данный момент там проживали 14 359 детей, из них порядка 13 тыс. выехали в другие регионы или другие районы Курской области», — сказал он.