Глава МО Израиля заявил Блинкену о намерении вести операции в Газе до ликвидации ХАМАС
21:20 19.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израильский министр обороны Йоав Галант заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что Израиль намерен продолжать операцию в Газе до достижения ее целей, включая возвращение заложников и ликвидацию правящего в анклаве радикального движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны еврейского государства.
Галант сказал Блинкену, что «оборонное ведомство Израиля намерено продолжать операции в Газе до тех пор, пока не будут достигнуты цели войны — возвращение заложников и ликвидация ХАМАС», говорится в заявлении. Глава израильского Минобороны «подчеркнул важность постоянного военного давления, оказываемого Израилем на ХАМАС», а также «необходимость постоянного политического давления США на ХАМАС» до тех пор, «пока не будут установлены рамки сделки, которые позволят вернуть заложников в Израиль», добавили в пресс-службе.
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