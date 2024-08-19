0
0
98
НОВОСТИ

Глава МО Израиля заявил Блинкену о намерении вести операции в Газе до ликвидации ХАМАС

21:20 19.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильский министр обороны Йоав Галант заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что Израиль намерен продолжать операцию в Газе до достижения ее целей, включая возвращение заложников и ликвидацию правящего в анклаве радикального движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны еврейского государства.

Галант сказал Блинкену, что «оборонное ведомство Израиля намерено продолжать операции в Газе до тех пор, пока не будут достигнуты цели войны — возвращение заложников и ликвидация ХАМАС», говорится в заявлении. Глава израильского Минобороны «подчеркнул важность постоянного военного давления, оказываемого Израилем на ХАМАС», а также «необходимость постоянного политического давления США на ХАМАС» до тех пор, «пока не будут установлены рамки сделки, которые позволят вернуть заложников в Израиль», добавили в пресс-службе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
5704
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
6068
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
5577
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
5771
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
5695
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
5715
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
5686
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
5708
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
5640
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
5647

Возврат к списку