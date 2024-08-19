Глава МО Израиля заявил Блинкену о намерении вести операции в Газе до ликвидации ХАМАС

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильский министр обороны Йоав Галант заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что Израиль намерен продолжать операцию в Газе до достижения ее целей, включая возвращение заложников и ликвидацию правящего в анклаве радикального движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны еврейского государства.

Галант сказал Блинкену, что «оборонное ведомство Израиля намерено продолжать операции в Газе до тех пор, пока не будут достигнуты цели войны — возвращение заложников и ликвидация ХАМАС», говорится в заявлении. Глава израильского Минобороны «подчеркнул важность постоянного военного давления, оказываемого Израилем на ХАМАС», а также «необходимость постоянного политического давления США на ХАМАС» до тех пор, «пока не будут установлены рамки сделки, которые позволят вернуть заложников в Израиль», добавили в пресс-службе.