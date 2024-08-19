В Пятигорске горит склон горы Машук

22:00 Источник: Интерфакс

Пожарные тушат возгорание на одном из склонов горы Машук в Пятигорске (Ставропольский край), сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

"Возгорание на горе Машук", - написал Ворошилов в своем телеграм-канале.

По его словам, ликвидацией пожара занимаются сотрудники городской пожарной части, спасатели Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и Службы спасения города Пятигорска.

"Сил и средств хватает, работы идут", - отметил мэр.

В соцсетях жители города отмечают, что огонь очень быстро распространился по склону горы, пламя видно из разных районов Пятигорска.