В Киеве заявили, что Украине нужно не менее $38 млрд внешней помощи на 2025 год

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Властям Украины в 2025 году понадобится не менее $38 млрд финансирования со стороны зарубежных союзников. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Потребности во внешнем финансировании на следующий год будут не менее $38 млрд. Особое внимание на конфискации замороженных российских активов», — написал он в телеграм-канале.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк информировал, что страны Запада к настоящему времени обещают предоставить Украине лишь около половины тех средств, которые Киев просит в виде помощи на 2025 год.