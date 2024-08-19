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НОВОСТИ

В Киеве заявили, что Украине нужно не менее $38 млрд внешней помощи на 2025 год

22:40 19.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Властям Украины в 2025 году понадобится не менее $38 млрд финансирования со стороны зарубежных союзников. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Потребности во внешнем финансировании на следующий год будут не менее $38 млрд. Особое внимание на конфискации замороженных российских активов», — написал он в телеграм-канале.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк информировал, что страны Запада к настоящему времени обещают предоставить Украине лишь около половины тех средств, которые Киев просит в виде помощи на 2025 год.

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