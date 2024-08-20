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НОВОСТИ

За ночь два украинских БПЛА уничтожены над Крымом

09:00 20.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над Республикой Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Республики Крым», — сказали там.

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