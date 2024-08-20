ВСУ, отступая из-под Купянска, прикрываются мирными жителями — Марочко
09:05 20.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), отступая из-под Купянска Харьковской области, пытаются прикрыться от ударов мирными жителями. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«На купянском направлении отступающие украинские войска пытаются спастись от обстрелов, прикрываясь мирными гражданами», — сказал он со ссылкой на собственные источники.
Марочко уточнил, что из-за потерь ряда позиций в районе Песчаного противник начал переброску личного состава, вооружения и военной техники с линии боевого соприкосновения в Ковшаровку. Для того, чтобы укрыться от ударов российских сил, ВСУ прячут бронетехнику и автотранспорт в гражданских строениях, украинские солдаты при этом расквартировываются в домах мирных жителей.
НОВОСТИ
- 09:00 20.08.2024
- За ночь два украинских БПЛА уничтожены над Крымом
- 22:40 19.08.2024
- В Киеве заявили, что Украине нужно не менее $38 млрд внешней помощи на 2025 год
- 22:00 19.08.2024
- В Пятигорске горит склон горы Машук
- 21:20 19.08.2024
- Глава МО Израиля заявил Блинкену о намерении вести операции в Газе до ликвидации ХАМАС
- 20:40 19.08.2024
- Из приграничных районов Курской области выехали около 13 тыс. детей
- 20:00 19.08.2024
- Путин назначил Максима Вакштейна главой Фонда перспективных исследований
- 19:20 19.08.2024
- Россия и Украина будут широко обсуждаться на съезде демократов в Чикаго
- 18:40 19.08.2024
- Предпринимателям Курской области дадут отсрочку уплаты налогов на год
- 18:00 19.08.2024
- Американский телеведущий Фил Донахью умер на 89-м году жизни
- 17:35 19.08.2024
- «Объединяем дороги страны!»: ко Дню государственного флага России «Роснефть» провела автопробег в Ставропольском крае
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать