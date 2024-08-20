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ВСУ, отступая из-под Купянска, прикрываются мирными жителями — Марочко

09:05 20.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), отступая из-под Купянска Харьковской области, пытаются прикрыться от ударов мирными жителями. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«На купянском направлении отступающие украинские войска пытаются спастись от обстрелов, прикрываясь мирными гражданами», — сказал он со ссылкой на собственные источники.

Марочко уточнил, что из-за потерь ряда позиций в районе Песчаного противник начал переброску личного состава, вооружения и военной техники с линии боевого соприкосновения в Ковшаровку. Для того, чтобы укрыться от ударов российских сил, ВСУ прячут бронетехнику и автотранспорт в гражданских строениях, украинские солдаты при этом расквартировываются в домах мирных жителей.

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