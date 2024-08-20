Байден назвал недавний обмен заключенными США и РФ «одним из сложнейших» в истории
09:20 20.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский президент Джо Байден, выступая на национальном съезде Демократической партии США, заявил, что прошедший в августе обмен заключенными между Россией и Соединенными Штатами стал «одним из самых сложных» в мировой истории.
«Велась круглосуточная работа, чтобы вернуть домой незаконно содержавшихся под стражей американцев и [граждан] других [стран] из России, это был один из самых сложных обменов в истории, однако они [заключенные] теперь дома», — сказал Байден.
1 августа в результате обмена в аэропорту Анкары на родину возвращены восемь граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, а также несовершеннолетние дети.
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