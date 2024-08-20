0
0
175
НОВОСТИ

Байден назвал недавний обмен заключенными США и РФ «одним из сложнейших» в истории

09:20 20.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Джо Байден, выступая на национальном съезде Демократической партии США, заявил, что прошедший в августе обмен заключенными между Россией и Соединенными Штатами стал «одним из самых сложных» в мировой истории.

«Велась круглосуточная работа, чтобы вернуть домой незаконно содержавшихся под стражей американцев и [граждан] других [стран] из России, это был один из самых сложных обменов в истории, однако они [заключенные] теперь дома», — сказал Байден.

1 августа в результате обмена в аэропорту Анкары на родину возвращены восемь граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, а также несовершеннолетние дети.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 20.08.2024
Из Ливана по Израилю выпущено 55 ракет, в ряде районов начались пожары
0
32
10:20 20.08.2024
Атакой на Курскую область Киев ослабил свои позиции на востоке Украины — FT
0
72
10:05 20.08.2024
У большинства россиян есть неудачный опыт работы — исследование
0
102
10:00 20.08.2024
Израиль намерен построить стену между Египтом и сектором Газа - WSJ
0
107
09:32 20.08.2024
ВС РФ раздробили украинские силы в Курской области - экс-аналитик ЦРУ
0
157
09:05 20.08.2024
ВСУ, отступая из-под Купянска, прикрываются мирными жителями — Марочко
0
216
09:00 20.08.2024
За ночь два украинских БПЛА уничтожены над Крымом
0
188
22:40 19.08.2024
В Киеве заявили, что Украине нужно не менее $38 млрд внешней помощи на 2025 год
0
604
22:00 19.08.2024
В Пятигорске горит склон горы Машук
0
687
21:20 19.08.2024
Глава МО Израиля заявил Блинкену о намерении вести операции в Газе до ликвидации ХАМАС
0
620

Возврат к списку