Байден назвал недавний обмен заключенными США и РФ «одним из сложнейших» в истории

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Джо Байден, выступая на национальном съезде Демократической партии США, заявил, что прошедший в августе обмен заключенными между Россией и Соединенными Штатами стал «одним из самых сложных» в мировой истории.

«Велась круглосуточная работа, чтобы вернуть домой незаконно содержавшихся под стражей американцев и [граждан] других [стран] из России, это был один из самых сложных обменов в истории, однако они [заключенные] теперь дома», — сказал Байден.

1 августа в результате обмена в аэропорту Анкары на родину возвращены восемь граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, а также несовершеннолетние дети.