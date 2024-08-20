Израиль намерен построить стену между Египтом и сектором Газа - WSJ
10:00 20.08.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
WSJ: Израиль требует построить стену между Египтом и сектором Газа. Речь идёт о возведении конструкции протяжённостью 20 км, которая не позволит ХАМАС строить тоннели.
ЦАХАЛ хочет получить доступ к данным с камер видеонаблюдения в районе Филадельфийского коридора на границе Египта и сектора Газа, а также сохранить там часть своих войск. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на арабских посредников в переговорах о прекращении огня.
Каир в свою очередь призывает к полному выводу израильских войск из коридора и погранперехода «Рафах». По данным издания, именно эти разногласия мешают заключить соглашение о прекращении огня. "Говорит Москва"
НОВОСТИ
- 10:20 20.08.2024
- Атакой на Курскую область Киев ослабил свои позиции на востоке Украины — FT
- 10:05 20.08.2024
- У большинства россиян есть неудачный опыт работы — исследование
- 09:32 20.08.2024
- ВС РФ раздробили украинские силы в Курской области - экс-аналитик ЦРУ
- 09:20 20.08.2024
- Байден назвал недавний обмен заключенными США и РФ «одним из сложнейших» в истории
- 09:05 20.08.2024
- ВСУ, отступая из-под Купянска, прикрываются мирными жителями — Марочко
- 09:00 20.08.2024
- За ночь два украинских БПЛА уничтожены над Крымом
- 22:40 19.08.2024
- В Киеве заявили, что Украине нужно не менее $38 млрд внешней помощи на 2025 год
- 22:00 19.08.2024
- В Пятигорске горит склон горы Машук
- 21:20 19.08.2024
- Глава МО Израиля заявил Блинкену о намерении вести операции в Газе до ликвидации ХАМАС
- 20:40 19.08.2024
- Из приграничных районов Курской области выехали около 13 тыс. детей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать