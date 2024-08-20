Израиль намерен построить стену между Египтом и сектором Газа - WSJ

10:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

WSJ: Израиль требует построить стену между Египтом и сектором Газа. Речь идёт о возведении конструкции протяжённостью 20 км, которая не позволит ХАМАС строить тоннели.

ЦАХАЛ хочет получить доступ к данным с камер видеонаблюдения в районе Филадельфийского коридора на границе Египта и сектора Газа, а также сохранить там часть своих войск. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на арабских посредников в переговорах о прекращении огня.

Каир в свою очередь призывает к полному выводу израильских войск из коридора и погранперехода «Рафах». По данным издания, именно эти разногласия мешают заключить соглашение о прекращении огня. "Говорит Москва"